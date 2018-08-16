Пассажир рейса Москва - Сеул госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Самолет совершил экстренную посадку в Кольцово

Самолёт, летевший из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Одному из пассажиров стало плохо, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

"Сегодня в 1.50 в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку рейс SU-250 Москва - Сеул. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. В 4.42 рейс был продолжен в пункт назначения", - добавили в аэропорте.

Отмечается, что по прилету в Екатеринбург пассажир был госпитализирован в одну из больниц города.