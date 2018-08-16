В Петербурге женщина избила двухлетнюю девочку массажной расческой: ребенок в больнице

В Петербурге жестоко избили маленькую девочку. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, 11 августа женщина 1987 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Кубинской, в ходе ссоры ударила массажной расческой с металлическими зубчиками девочку 2016 года рождения по голове. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

В срочном порядке девочка была госпитализирована, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленница задержана. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения и предъявлении обвинения.