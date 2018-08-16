Сенаторы из США призывают генсека ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР

в этот день
16.08.18
10:37
В Екб.12:37
"Лира переживает рекордное падение". Путевки в Турцию дешевеют при растущих долларе и евро
Тюменскому инвалиду пришлось ползти по лестнице в офис банка "Открытие"
В Минкомсвязи выступили против уголовной ответственности за репосты
Главное
Объем "свободных денег" россиян снизился после роста в июне

Тема дня
"Путину и Правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 592



Новости
16.08.2018 08:45 Мск (10:45 Екб)
политика | За рубежом
Сенаторы из США призывают генсека ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

сенат США (2017) | Фото: i2.wp.com

Американские сенаторы Марко Рубио и Крис Кунс призвали генсека ООН Антониу Гутерреша поддержать расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте также:

Напомним, в конце июля стало известно, что в ЦАР погибли трое российских журналистов - Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их обстреляли из кустов в 23 км от города Сибю.

При этом их водитель выжил, его поместили в тюрьму.

Сенаторы подчеркнули, что убийства журналистов происходят "на фоне расширения присутствия России в Центральноафриканской Республике".

Ссылаясь на доклад группы экспертов ООН, Рубио и Кунс отмечают, что поставки оружия из России "привели к волнам перевооружения" различных фракций в стране.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

СКР собирался направить в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования.

Другие новости по темам: сенаторы, цар, журналисты, оон
16.08.2018 08:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:45 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.08.2018 07:50 Мск
Водителя убитых в Центральноафриканской Республике журналистов поместили в тюрьму

Ранее 09.08.2018 14:11 Мск
Дело об убийстве журналистов в ЦАР: главреда проекта Ходорковского вызвали на допрос

Ранее 06.08.2018 07:50 Мск
Стали известны дата и место прощания с убитым в ЦАР режиссером Расторгуевым

Ранее 05.08.2018 10:22 Мск
СКР назначил судмедэкспертизу тел погибших в ЦАР российских журналистов

Ранее 03.08.2018 13:26 Мск
МИД РФ: Целью нападения на журналистов в ЦАР было ограбление

Ранее 03.08.2018 11:50 Мск
Документы и техника погибших в ЦАР российских журналистов до сих пор не найдены

Ранее 02.08.2018 13:17 Мск
Замглавреда Центра Ходорковского допрашивают по делу о гибели журналистов в ЦАР

Ранее 02.08.2018 13:10 Мск
СКР направит в Африку опытных следователей для работы по делу об убийстве журналистов

Ранее 02.08.2018 10:25 Мск
Захарова: Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Ранее 02.08.2018 08:16 Мск
Африканское СМИ сообщило о похищении и допросе российских журналистов перед убийством

Ранее 01.08.2018 13:07 Мск
Тела убитых в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Ранее 01.08.2018 11:39 Мск
В МИД России заявили, что погибшие в Африке журналисты отправились туда под видом туристов

Ранее 01.08.2018 10:29 Мск
Нападение на российских журналистов в ЦАР совершили десять человек "в тюрбанах"

Ранее 01.08.2018 00:44 Мск
Стали известны обстоятельства убийства российских журналистов в Африке

Ранее 31.07.2018 19:23 Мск
Один из убитых в ЦАР - журналист Орхан Джемаль

Ранее 31.07.2018 18:44 Мск
В ЦАР убиты, предположительно, трое россиян. У двоих были пресс-карты "Известий"








Добавить комментарий:

Сенаторы из США призывают генсека ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+