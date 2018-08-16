Сенаторы из США призывают генсека ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР

Американские сенаторы Марко Рубио и Крис Кунс призвали генсека ООН Антониу Гутерреша поддержать расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце июля стало известно, что в ЦАР погибли трое российских журналистов - Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их обстреляли из кустов в 23 км от города Сибю.

При этом их водитель выжил, его поместили в тюрьму.

Сенаторы подчеркнули, что убийства журналистов происходят "на фоне расширения присутствия России в Центральноафриканской Республике".

Ссылаясь на доклад группы экспертов ООН, Рубио и Кунс отмечают, что поставки оружия из России "привели к волнам перевооружения" различных фракций в стране.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

СКР собирался направить в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования.