Китай и США проведут переговоры по торговле уже в августе

Китай и США продолжат переговоры по торговле. Как сообщает Министерство коммерции КНР, замминистра ведомства Ван Шовэнь намерен до конца августа совершить визит в Соединённые Штаты и встретиться со своим американским коллегой "для обсуждения экономических вопросов, представляющих взаимный интерес".

Вместе с тем Минкоммерции КНР вновь призвало к диалогу на равноправной основе и напомнило, что Пекин выступает против торгового протекционизма и введения односторонних ограничительных мер.

Отмечается, что Ван Шовэнь отправляется в США по просьбе американской стороны.

Напомним, попытки Вашингтона изолировать КНР в системе мировой торговли оказались безуспешными и фактически администрация Трампа сама столкнулась с угрозой изоляции.