Депутаты заксобрания Прикамья поддержали выкуп краем за 800 млн имущества "РЖД"

Депутаты заксобрания Прикамья поддержали выкуп регионом у "РЖД" недвижимости, находящейся в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предлагается купить 13 га земли. Часть пойдет на проект улицы Строителей, часть позже уйдет под комплексное развитие", - рассказал министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Документ принят в первом чтении и отправлен на доработку.

Напомним, речь идет о выкупе объектов на ул. Локомотивной и другого имущества РЖД, находящегося в пределах проектируемой развязки. Согласно поправкам, в 2018 г. на приобретение имущества в краевую собственность планируется направить 400 млн руб., в 2019 г. выделить оставшуюся часть средств - 400 млн 250 тыс. руб.

Проект реконструкции ул. Строителей планируется реализовать в четыре этапа: Реализация планируется в 4 этапа: участок от ул. Куфонина до ул. Вишерская, участок от ул. Вишерская до ул. Папанинцев, участок от ул. Папанинцев до пл. Гайдара включая тоннель через железнодорожную насыпь. Последний этап строительства развязки - участок от ул. Локомотивная до ул. Стахановская. Общая стоимость работ по трем участкам ранее оценивалась в 2,1 млрд руб., по четвертому - 1,6 млрд руб.