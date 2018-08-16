Нападающий "Автомобилиста" сломал ногу в матче предсезонного турнира в Нижнем Новгороде

Нападающий "Автомобилиста" Артем Гареев сломал одну из костей стопы и пропустит больше месяца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба, в одном из стартовых матчей на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде шайба попала Гарееву в ногу. В срочном порядке было проведено рентгенографическое обследование в местной больнице, показавшее отсутствие костных повреждений. В дальнейшем форвард вышел на лед в матче 11 августа против минского "Динамо" и получил повторное повреждение, повлекшее перелом одной из плюсневых костей стопы.

"Распространенная в СМИ информация о проведенных Артемом Гареевым двух матчах с переломом ноги не соответствует действительности. По предварительным оценкам, Артем выбыл до октября", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее нападающий "Автомобилиста" Александр Торченюк потерял сознание во время товарищеского матча на сборах в Чехии. Форвард провел в больнице несколько дней.