В Челябинске из-за множества нарушений пожарной безопасности закрыли торговый комплекс "Маяк+"

Челябинская прокуратура совместно с сотрудниками МЧС установили, что здание торгового комплекса "Маяк+" незаконно было введено в эксплуатацию. В период работы ТК его владелец допустил 29 нарушений пожарной безопасности.

Прокуратура Советского района обратилась в суд с требованием обязать собственника здания устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности и запретить эксплуатацию комплекса до того момента, пока все нарушения не будут устранены, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

15 августа суд удовлетворил все требования.