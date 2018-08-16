В Екатеринбурге на спортивных сборах массово отравились дети. Санврачи нашли источник инфекции

Роспотребнадзор организовал проверку в отношении спорткомплекса "Катюша", МАОУ СОШ №181 и кафе"RedwoodCafe" в Екатеринбурге, где на сборах по спортивной гимнастике массово отравились дети. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, предварительный диагноз у детей – острая кишечная инфекция.

Санврачи провели эпидемиологическое расследование, в ходе которого выяснилось, что источником инфекции стал сотрудник кафе, на базе которого осуществлялось питание детей. На данный момент он отстранен от работы.

Кроме того, установлено, что спортивный комплекс и кафе работали без уведомления Роспотребнадзора о своей деятельности.

В отношении СК "Катюша" и ООО "Созвездие ОРИОН" составлены протоколы о временном запрете деятельности, материалы переданы в суд. В настоящее время спортивный комплекс и кафе не работают.