В Челябинске суд подтвердил решение УФАС по закупкам МУП "ЧКТС" на оказание услуг по ремонту тепловых сетей

Суд подтвердил решение Челябинского УФАС по закупкам МУП "ЧКТС" на право заключения договоров оказания услуг по ремонту тепловых сетей на 2017 – 2021 годы с начальной ценой 129 млн рублей и 242 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство считает, что действия МУП привели к ограничению выхода на товарный рынок хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по ремонту тепловых сетей и созданию преимущественных условий участия для ООО "ЮжУралТеплоПрибор".

Договоры были заключены с единственным поставщиком.

УФАС считает, что заказчик необоснованно укрупнил предмет закупки в части срока оказания услуг на 5 лет, не сформировал начальную цену договора в отношении всего периода действия договора, объединил в одну закупку услуги по обследованию и ремонту тепловых сетей.