"Зимой здесь тепло, особенно по сравнению с балком". Моор побывал в гостях у жительницы Нягани

Одно из направлений межрегиональной программы "Сотрудничество" - жилищные субсидии, на них в 2018 г. в программе заложено 3,3 млрд руб. Во время рабочего визита в Нягань врио губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова побывали в гостях у Веры Себелевой, которая переехала в новую квартиру из балка благодаря "Сотрудничеству".

Вера Себелева вместе с еще 144 семьями - участниками муниципальной программы ликвидации и расселения аварийного жилья - переехала в новую квартиру после получения средств на строительство от правительства автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"За счет средств областной программы "Сотрудничество" ей была предоставлена субсидия в размере более 1,9 млн руб. на приобретение квартиры в капитальном доме", – сообщил глава города Иван Ямашев.

"Спасибо большое за новую квартиру. Зимой здесь тепло, особенно по сравнению с балком, в котором я прожила двадцать лет. И платить за жилищно-коммунальные услуги приходится намного меньше. Во дворе есть детская и спортивная площадки, которые очень нравятся моим четырем внукам", – обратилась Вера Себлева к Александру Моору и Наталье Комаровой. Губернатор Югры отметила неплохое качество строительства.

В 2016 г. в рамках программы "Сотрудничество" правительством Югры было принято решение о поддержке семей льготных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели по программе "Сотрудничество" в 2016-2017 годах было направлено 3,6 млрд руб.. На 2018 год предусмотрено финансирование в размере 3,3 млрд руб. С 2016 года социальные выплаты на приобретение жилья получили 2 тыс. 440 жителей автономного округа. В 2018 году улучшить свои жилищные условия смогут более 2 тыс. югорских семей.

"Межрегиональная программа "Сотрудничество" – эффективный инструмент для улучшения жизни людей. Совсем недавно мы продлили действие договора между органами власти Тюменской областью, Ямалом и Югрой до 2025 года. Это фундамент для долгосрочного планирования реализации программы "Сотрудничество", которая несет немало выгод для людей, живущих в трех наших регионах. Она направлена на решение наших общих проблем и задач. А самое главное – мы всегда можем договориться о приоритетах. Ведь главное для нас – быть на стороне людей", – подчеркнул Александр Моор.

Как сообщало Накануне.RU, главы трех регионов подписали в июне соглашение о пролонгации программы "Сотрудничество" до 2025 г.