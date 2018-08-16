"Зимой здесь тепло, особенно по сравнению с балком". Моор побывал в гостях у жительницы Нягани

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"Путину и Правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

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Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


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"Зимой здесь тепло, особенно по сравнению с балком". Моор побывал в гостях у жительницы Нягани
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дом, программа Сотрудничество (2018) | Фото: admtyumen.ru

Одно из направлений межрегиональной программы "Сотрудничество" - жилищные субсидии, на них в 2018 г. в программе заложено 3,3 млрд руб. Во время рабочего визита в Нягань врио губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова побывали в гостях у Веры Себелевой, которая переехала в новую квартиру из балка благодаря "Сотрудничеству".

Вера Себелева вместе с еще 144 семьями - участниками муниципальной программы ликвидации и расселения аварийного жилья - переехала в новую квартиру после получения средств на строительство от правительства автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"За счет средств областной программы "Сотрудничество" ей была предоставлена субсидия в размере более 1,9 млн руб. на приобретение квартиры в капитальном доме", – сообщил глава города Иван Ямашев.

дом, программа Сотрудничество(2018)|Фото: admtyumen.ru

"Спасибо большое за новую квартиру. Зимой здесь тепло, особенно по сравнению с балком, в котором я прожила двадцать лет. И платить за жилищно-коммунальные услуги приходится намного меньше. Во дворе есть детская и спортивная площадки, которые очень нравятся моим четырем внукам", – обратилась Вера Себлева к Александру Моору и Наталье Комаровой. Губернатор Югры отметила неплохое качество строительства.

В 2016 г. в рамках программы "Сотрудничество" правительством Югры было принято решение о поддержке семей льготных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели по программе "Сотрудничество" в 2016-2017 годах было направлено 3,6 млрд руб.. На 2018 год предусмотрено финансирование в размере 3,3 млрд руб. С 2016 года социальные выплаты на приобретение жилья получили 2 тыс. 440 жителей автономного округа. В 2018 году улучшить свои жилищные условия смогут более 2 тыс. югорских семей.

Александр Моор, Наталья Комарова, Нина Себелева, программа Сотрудничество(2018)|Фото: admtyumen.ru

"Межрегиональная программа "Сотрудничество" – эффективный инструмент для улучшения жизни людей. Совсем недавно мы продлили действие договора между органами власти Тюменской областью, Ямалом и Югрой до 2025 года. Это фундамент для долгосрочного планирования реализации программы "Сотрудничество", которая несет немало выгод для людей, живущих в трех наших регионах. Она направлена на решение наших общих проблем и задач. А самое главное – мы всегда можем договориться о приоритетах. Ведь главное для нас – быть на стороне людей", – подчеркнул Александр Моор.

Как сообщало Накануне.RU, главы трех регионов подписали в июне соглашение о пролонгации программы "Сотрудничество" до 2025 г.

Другие новости по темам: Александр Моор, программа Сотрудничество, Нягань, переселение, Вера Себелева
16.08.2018 08:07 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб

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"Зимой здесь тепло, особенно по сравнению с балком". Моор побывал в гостях у жительницы Нягани
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