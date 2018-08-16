Челябинские власти незаконно отказывают 94-летнему ветерану в получении квартиры

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска незаконно отказал 94-летнему ветерану-инвалиду в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору соцнайма.

Также не решен вопрос о состоянии жилья, в котором находится ветеран - сейчас пенсионер передвигается на коляске, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В прокуратуре считают, что обращение ветерана в администрацию требовало индивидуального подхода, однако чиновники не обратили никакого внимания на инвалидность мужчины.

"В интересах ветерана прокурором в Советский районный суд Челябинска направлен иск о признании незаконным отказа в принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и возложении обязанности устранить нарушение его жилищных прав", - добавили в надзорном ведомстве.