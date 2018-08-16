В курганской больнице мужчина пытался зарезать соседа по палате: суд назначил ему 7 лет тюрьмы

В Зауралье осудили 46-летнего мужчину, который пытался убить своего соседа по больничной палате.

Инцидент произошел ночью 24 марта этого года в Курганском областном противотуберкулезном диспансере, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленник нанес своему соседу по палате несколько ударов ножом, однако мужчину сумели спасти, а действия обвиняемого вовремя пресечь.

"Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.