В Челябинской области до конца года построят тепличный комплекс "Горный" за 7,4 млрд рублей

Тепличный комплекс "Горный" в Усть-Катаве будет запущен до конца года. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал с федеральным Фондом развития моногородов соглашение, предусматривающее создание инфраструктуры для агропарка стоимостью 1,65 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Проект финансируется из федерального и областного бюджета, а также за счет частных инвестиций (более 5 млрд рублей). В рамках договоренностей в региональную казну поступил федеральный транш в размере 185 млн рублей.

Площадь тепличного комплекса составит порядка 25 гектаров. На новом предприятии будут круглый год выращивать овощи закрытого грунта. На производстве будет создано более 700 рабочих мест.

В конце прошлого года Фонд развития моногородов уже перевел в бюджет области 424 млн рублей. Очередной транш составил 185 млн рублей. В целом в строительство тепличного комплекса планируется привлечь 7,4 млрд рублей инвестиций. Из них 1,65 млрд рублей составят средства "Фонда развития городов" (95%) и областного бюджета (5%), а 5,75 млрд рублей вложит инвестор.

В настоящий момент инвестор освоил 2,63 млрд рублей из заявленных 5,75 млрд рублей инвестиций.