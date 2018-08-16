Минобороны опровергло сообщения о перехвате Британией российских Су-24

Минобороны России опровергло сообщение британских ВВС о том, что 13 августа они перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.

По данным Лондона, российские самолеты якобы находились возле воздушного пространства НАТО, поэтому британские истребители поднимались в воздух с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану".

В Минобороны уточнили, в тот день четыре самолета морской авиации Черноморского флота (ЧФ) выполняли учебные полеты над морем. При этом среди них не было ни одного Су-24, передает РИА Новости.

Напомним, британские истребители уже не в первый раз поднимали в воздух над Черным морем для сопровождения российских бомбардировщиков Су-24. В конце июля Eurofighter Typhoon также вылетели с военно-воздушной базы в Румынии.