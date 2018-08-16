В Магнитогорске направлено в суд дело банды автоподставщиков

В Магнитогорске в суд направлено уголовное дело в отношении четверых южноуральцев, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования.

В ходе следствия удалось установить, что мужчины в феврале-марте 2016 года предоставили в страховые компании документы о ложных фактах ДТП - злоумышленники имитировали аварии на дорогах Магнитогорска, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Сумма причиненного злоумышленниками ущерба составила более 800 тыс. рублей. Им грозит до 5 лет лишения свободы.