"Сотрудники не отреагировали на вызов": "Открытие" – о визите в банк тюменского инвалида, которому пришлось вползать в офис

В банке "Открытие" прокомментировали ситуацию с тюменским инвалидом, которому пришлось ползти по лестнице в офис финансового учреждения, чтобы получить обслуживание, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе финансового учреждения Накануне.RU сообщили, что во всех 18 тюменских офисах "Открытия" установлены кнопки вызова сотрудников, которые должны встречать любого клиента. При этом организация обслуживает и вне офиса. Стоит только позвонить и попросить об этом, и сотрудник банка приедет туда, где посетителю удобно получить услугу.

"Нам известно о ситуации в тюменском офисе. Там была исправная кнопка, однако сотрудники не отреагировали на вызов. По итогам проверки виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Банк приносит извинения пострадавшему. Во всех тюменских отделениях "Открытия" проведена дополнительная разъясняющая работа по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 14 августа в сети появился ролик, на котором тюменский инвалид вползает по лестнице в офис банка "Открытие", чтобы получить услугу. Иного способа попасть внутрь у него нет: пандус отсутствует, а кнопка вызова сотрудника, который мог бы ему помочь, не работает. Прокуратура начала проверку ситуации.