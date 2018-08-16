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Валюта не сменила курс на отпуск С сегодняшнего дня международные системы бронирования пересчитали цены на авиабилеты за границу из-за изменения курса евро по отношению к рублю. В туротрасли прогнозируют, что падение стоимости рубля отразятся и на цене путевок, однако начало более дешевого "бархатного сезона" сгладит негативный эффект скачков валюты для путешественников.
15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
16.08.2018 07:45 Мск (09:45 Екб)
спорт | За рубежом
Мадридский "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
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Суперкубок УЕФА (2016) | Фото: regnum.ru

Мадридский "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА, победив принципиальных соперников из "Реала". Встреча состоялась в среду в Таллине и завершилась со счетом 4:2, передает корреспондент Накануне.RU.
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Счет уже на первой минуте открыл нападающий "Атлетико" Диего Коста, но еще в первом тайме Карим Бензема вернул "Реал" в игру. В середине второго тайма Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем все тот же Коста оформил дубль.

Матч перешел в дополнительное время, где голы Сауля и Коке принесли Суперкубок действующим победителям Лиги Европы. Команда Диего Симеоне выиграла трофей в третий раз в своей истории.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан собирается поработать в Англии и сменить Жозе Моуринью в "Манчестер Юнайтед".

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16.08.2018 07:45 Мск | ЕС | Артем Малянов
09:45 Екб

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Мадридский "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
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