Мадридский "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА, победив принципиальных соперников из "Реала". Встреча состоялась в среду в Таллине и завершилась со счетом 4:2, передает корреспондент Накануне.RU.

Счет уже на первой минуте открыл нападающий "Атлетико" Диего Коста, но еще в первом тайме Карим Бензема вернул "Реал" в игру. В середине второго тайма Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем все тот же Коста оформил дубль.

Матч перешел в дополнительное время, где голы Сауля и Коке принесли Суперкубок действующим победителям Лиги Европы. Команда Диего Симеоне выиграла трофей в третий раз в своей истории.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан собирается поработать в Англии и сменить Жозе Моуринью в "Манчестер Юнайтед".