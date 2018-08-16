В Екатеринбурге бывшая сотрудница полиции получила срок за покупку наркотиков

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице полиции, работавшей в должности участкового уполномоченного.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 9 мая текущего года женщина, находясь у себя дома, заказала в интернете наркотическое средство для личного употребления.

На счет продавца она перевела 1 тыс. 650 руб. В тот же день злоумышленница забрала наркотик и употребила в салоне своего автомобиля, остальное впоследствии было обнаружено сотрудниками патрульно-постовой службой полиции в её машине.

Обвиняемая созналась в преступлении. Суд приговорил ее к одному году трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.