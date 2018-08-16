Два уральских региона вошли в число самых пьющих в России

На молодежном форуме "Машук-2018" президенту России Владимиру Путину представили новый "Национальный рейтинг трезвости".

Как выяснилось, Пермский край и Курганская область попали в десятку самых пьющих регионов страны. Стенд движения "Трезвая Россия" оказался первым на пути главы государства, который прошел по эко-тропе форума. Там Путина и познакомили с рейтингом.

Самый трезвый в России — Кавказ. В тройке лидеров Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан.

Больше всего употребляют алкоголь на Дальнем Востоке, сообщает Газета.ру.