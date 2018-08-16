В Краснотурьинске на шахте погиб рабочий

В Краснотурьинске проводится доследственная проверка по факту происшествия на шахте.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР Свердловской области, поздно вечером 15 августа в правоохранительные органы города поступило сообщение о том, что на шахте "Северопесчанская", на горизонте 255 м пострадали двое рабочих, один из которых погиб.

По предварительным данным, произошел обвал горной породы.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Следователи опросят рабочих, которые вместе с пострадавшими находились на шахте, а также руководство предприятия.

Решается вопрос с назначением судебных медицинских экспертиз пострадавшего и погибшего рабочих.