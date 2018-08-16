Сбербанк стал самым дорогим брендом в России

Назван самый дорогой бренд России.

Рейтинг опубликовала консалтинговая компания Brand Finance. Рейтинг возглавил Сбербанк, опередивший по стоимости "Газпром" и "Лукойл". По данным Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 18% по сравнению с 2017 годом и составляет 670,4 млрд руб. "Газпром" (второе место) подорожал на 5% — до 320,8 млрд руб. Тройку замкнул "Лукойл со стоимостью около 281 млрд руб.

Четвертое место занимает бренд "Роснефть" (203,9 млрд руб.), пятое - РЖД (158,98 млрд руб.). Шестое, седьмое, восьмое и девятое места поделили "Магнит" (145,2 миллиарда млрд руб., ВТБ (117,6 млрд руб.), МТС (114,5 млрд руб.) и "Татнефть" (97,3 млрд руб.) соответственно.

Замкнула рейтинг "Пятерочка", подорожавшая на 27% со стоимостью в 91,2 млрд руб., сообщает Lenta.ru.