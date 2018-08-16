В Минкомсвязи выступили против уголовной ответственности за репосты

В Минкомсвязи поддержали законопроект об отмене уголовной ответственности за экстремистские высказывания и репосты в социальных сетях.

Как сообщил глава ведомства Алексей Волин, "мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов". Речь идет о проекте депутатов Госдумы Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева, которые в конце июня предложили частично декриминализировать статьи о возбуждении ненависти или вражды.

Инициатива народных избранников заключается в том, чтобы избавить обвиняемых в публичных призывах или призывах в СМИ и интернете от уголовного наказания, заменив его штрафом, обязательными работами или арестом на срок до 15 суток, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, социальная сеть "Вконтакте" обеспечит полную приватность личных страниц пользователей. Планы компании связаны с данными статистики, показывающей рост числа уголовных дел за публикации в интернете.