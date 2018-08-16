"У меня папа полиционер": в Хабаровске подростки напали на беременную женщину

В одном из хабаровских дворов утром 14 августа нетрезвые подростки устроили гулянку на детской площадке.

Семейная пара сделала замечание хулиганам, которые напали на мужчину и порвали ему футболку. Хабаровчанин посадил свою беременную супругу в автомобиль, где находился его коллега по работе, и ушел домой переодеваться.

В это время один из подростков набросился на автомобиль и руками разбил окно, после чего ударил беременную женщину, а затем разбил второе стекло машины. Мужчина, находившийся на заднем сидении автомобиля, не смог сразу выйти, однако, когда ему это удалось, утихомирил хулиганов.

Позже очевидцы сняли на видео короткую беседу с девушкой, которая также находилась в компании хулиганов. Она нецензурно выражалась, пригрозила своим оппонентам судом и серьезными последствиями: "У меня папа полиционер, вот посмотрим, как будет все".

О пострадавших ничего не сообщается. Также ничего не известно о действиях правоохранительных органов, сообщают Вести.ру.