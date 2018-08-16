В интернете появилось видео со свадьбы Поклонской

В интернете появилось видео со свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

На кадрах видно, как Поклонская танцует среди гостей. По данным Daily Storm, торжественный банкет прошел в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой. Его стоимость оценивается в 90 тыс. руб.

По словам шеф-повара заведения общепита, на торжество пригласили 32 человека, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне, свадьба состоялась в Крыму. Супругом депутата стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев.