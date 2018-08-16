Названы города отправления поездов в Крым по Керченскому мосту

После запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив, добраться в Крым можно будет поездами, которые будут отправляться из 11 городов.

Как сообщил гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин, уже согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией - Симферополем - Севастополем - Феодосией с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Екатеринбургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Воркутой, Архангельском, Челябинском, Пермью и Новосибирском. Поезда будут курсировать ежедневно.

Согласно прогнозу, в первый год проедут в обе стороны 6 млн человек. В настоящее время ведется подготовка инфраструктуры железной дороги полуострова к вводу моста.

Тем временем, продолжается строительство железной дороги через пролив, открытие состоится в 2019 году.

В настоящее время в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует 53 поезда, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце июля строители приступили к укладке рельс на железнодорожной части Крымского моста. Рабочие двигаются от одного берега к другому: от Тамани к Керчи