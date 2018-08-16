Туроператоры отказались от горящих путевок в Турцию в бархатный сезон

Российские туроператоры отказались горящих путевок в Турцию в предстоящий бархатный сезон.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), причина - большой спрос на путевки: уже проданы туры на сентябрь, а реализация турпакетов на октябрь идет настолько активно, что в отелях стало не хватать мест. По этой причине больших скидок ожидать не имеет смысла: в сентябре путевки в Турцию слегка подешевеют, но будут дороже, чем в 2017 году. В Ассоциации посчитали нынешний сезон "очень успешным" для туристических фирм, продающих путевки в Турцию.

Тем временем в АТОР не исключили, что цены на осенние месяцы для российских туристов могут дополнительно вырасти из-за роста курса доллара, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, падение рубля стало причиной ажиотажной скупки авиабилетов. Девальвация отразится и на доходности туроператоров.