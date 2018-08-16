В липецком детсаду нашли тела воспитательницы и сторожа

В городе Грязи в одном из детских садов обнаружены тела 33-летней воспитательницы и 29-летнего сторожа со следами насильственной смерти.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР Липецкой области, по факту убийства заведено уголовное дело.

Трупы были обнаружены 14 августа после рабочего дня. На телах обнаружены ножевые ранения шеи.

В настоящее время допрашиваются коллеги убитых, родственники, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и с целью установления причины смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает телеканала "360", у погибшей воспитательницы остались сын-школьник и маленькая дочь. Инцидент произошел в детсаду "Василек" на улице Пархоменко.

По данным местного телеканала most.tv, сторож любил воспитательницу, однако женщина не отвечала взаимностью. Мужчина убил женщину, потом обнял и покончил с собой.