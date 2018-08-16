США посоветовали Турции не испытывать терпение Трампа

Американский вице-президент Майк Пенс на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой заявил, что Турции "следовало бы не испытывать терпение" главы Белого дома Дональда Трампа.

Как говорят в президентской администрации, власти США могут рассмотреть вопрос снятия санкций с Турции, если пастор Эндрю Брансон, который находится под стражей в Турции с 2016 года, будет освобожден. В Белом доме считают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган "отнеслись к Брансону крайне несправедливо".

При этом американские власти говорят, что освобождение пастора снимет ограничения против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, а решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, сообщает РБК.

Вашингтон ввел санкции в отношении главы Минюста и министра внутренних дел Турции, обосновав это тем, что они якобы играли "ведущую роль в задержании и аресте" церковнослужителя. Комментируя данную ситуацию, Эрдоган заявил, что Штаты могут потерять союзника в лице Анкары.