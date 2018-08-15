Вашингтон ввёл санкции против российской компании "Профинет"

Российская компания "Профинет" и её генеральный директор Василий Колчанов попали под санкции США против КНДР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале текущего месяца аналогичные меры были применены в отношении банка "Агросоюз" за предоставление услуг гражданину Северной Кореи Ли Чен Вону, представляющему в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР, и ещё одному представителю северокорейской кредитной организации.

Как сообщает "Интерфакс", изменения в американском санкционном списке также коснулись двух азиатских компаний — китайской и сингапурской.

Напомним, в июне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет ослаблять санкции против Пхеньяна до полной денуклеризации Корейского полуострова.