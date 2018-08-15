Правительство ФРГ узаконило "третий пол"

Правительство ФРГ сегодня приняло решение закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния.

"Федеральное правительство решило, что к гендерной информации "мужчина" и "женщина" в реестре рождения добавится "иной" пол для лиц из числа интерсексуалов", — поясняется на официальной странице Федерального министерства внутренних дел страны в Twitter.

Интерсексуалы — это люди, которые с рождения обладают признаками обоих полов.

"Закон о гражданском статусе теперь входит в парламентский процесс", — добавили в министерстве.

Die #Bundesregierung hat beschlossen, dass die Geschlechterangaben

"männlich" & "weiblich" im Geburtenregister um "divers" für intersexuelle Personen ergänzt werden. Die notwendige Änderung d. Personenstandsgesetzes geht nun ins parlamentarische Verfahren. https://t.co/VYt3m3877d — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 15 августа 2018 г.

Отметим, в некоторых странах третий пол уже имеет официальный статус, в частности, в Австралии, Великобритании, Канаде, Таиланде и ряде других стран.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца аналогичное решение было принято Конституционным судом в Австрии.