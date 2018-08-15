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15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
15.08.2018 19:22 Мск (21:22 Екб)
общество | Центральный ФО
Работники Тучковского комбината стройматериалов не получали зарплату более двух месяцев
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МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

В Рузском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам комбината стройматериалов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным СК, руководство ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" не производило выплату зарплаты полностью свыше двух месяцев 87 своим работникам. По состоянию на 25 июля 2018 года эта задолженность составила порядка 9,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Кроме того, СК запланировано проведение большого количества следственных и иных процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Принимаются меры, направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией РФ права работников на вознаграждение за труд.

Расследование уголовного дела продолжается.

Другие новости по темам: СКР, зарплата, долг по зарплате, комбинат
15.08.2018 19:22 Мск | Московская область | Георгий Малания
21:22 Екб

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Работники Тучковского комбината стройматериалов не получали зарплату более двух месяцев
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