Работники Тучковского комбината стройматериалов не получали зарплату более двух месяцев

В Рузском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам комбината стройматериалов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным СК, руководство ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" не производило выплату зарплаты полностью свыше двух месяцев 87 своим работникам. По состоянию на 25 июля 2018 года эта задолженность составила порядка 9,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Кроме того, СК запланировано проведение большого количества следственных и иных процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Принимаются меры, направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией РФ права работников на вознаграждение за труд.

Расследование уголовного дела продолжается.