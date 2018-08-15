Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации свалок в Краснознаменске

в этот день
15.08.18
20:11
В Екб.22:11
Крымчане остались с МИРом. На полуострове перестали выпускать и обслуживать карты Visa и Master Card
Это вам не мундиаль: Аншлагов на стадионах после ЧМ-2018 нет
"Ехали как орнитологи". Жена погибшего в ЦАР режиссера рассказала о его последней командировке
Главное
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море

Тема дня
Валюта не сменила курс на отпуск С сегодняшнего дня международные системы бронирования пересчитали цены на авиабилеты за границу из-за изменения курса евро по отношению к рублю. В туротрасли прогнозируют, что падение стоимости рубля отразятся и на цене путевок, однако начало более дешевого "бархатного сезона" сгладит негативный эффект скачков валюты для путешественников.
15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Поклонская вышла замуж в Крыму
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 576



Новости
15.08.2018 18:50 Мск (20:50 Екб)
общество | Центральный ФО
Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации свалок в Краснознаменске
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

свалка, мусор, (2017) | Фото: ОНФ Челябинская область

За месяц работы Штаба по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в Подмосковье в Краснознаменске было ликвидировано пять крупных скоплений отходов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального Госадмтехнадзора.

"Это не большая цифра, однако, и сам город небольшой и закрытый", — отметила глава ведомства Татьяна Витушева.

Она добавила, что упорядочить процесс ликвидации отходов и тем самым предупредить скопление мусора вокруг контейнерных площадок и на прилегающих к ним территориях позволяет наличие договоров на вывоз отходов.

"На сегодня все 9 СНТ Краснознаменска перезаключили договора на вывоз мусора, — рассказала инспектор. — Хорошие показатели и по жилому сектору: договор перезаключили 85 из 103 городских домовладений. Оставшиеся постепенно проводят эту работу".

По её словам, в Краснознаменске также в рамках профилактики замусоривания территории проведены два субботника — в городском парке и лесном массиве по улице Связистов. По итогам мероприятий вывезено более 30 кубометров отходов, убраны сухостойные поваленные деревья.

Напомним, в прошлом месяце Краснознаменск стал одним из числа подмосковных городов, в которых мероприятия по ликвидации мусора и благоустройству получили наиболее высокие оценки местных жителей.

Другие новости по темам: Подмосковье, Краснознаменск, свалки, помойки, отходы, ликвидация отходов, ликвидация свалок
15.08.2018 18:50 Мск | Московская область | Георгий Малания
20:50 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.07.2018 19:18 Мск
Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации свалок подмосковного запада

Ранее 20.07.2018 19:45 Мск
Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации более 90% подмосковных свалок

Ранее 18.07.2018 19:15 Мск
Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации свалок в Домодедово

Ранее 13.07.2018 19:20 Мск
Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации более сотни свалок Подмосковья








Добавить комментарий:

Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации свалок в Краснознаменске
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+