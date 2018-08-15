Госадмтехнадзор отчитался о ликвидации свалок в Краснознаменске

За месяц работы Штаба по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в Подмосковье в Краснознаменске было ликвидировано пять крупных скоплений отходов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального Госадмтехнадзора.

"Это не большая цифра, однако, и сам город небольшой и закрытый", — отметила глава ведомства Татьяна Витушева.

Она добавила, что упорядочить процесс ликвидации отходов и тем самым предупредить скопление мусора вокруг контейнерных площадок и на прилегающих к ним территориях позволяет наличие договоров на вывоз отходов.

"На сегодня все 9 СНТ Краснознаменска перезаключили договора на вывоз мусора, — рассказала инспектор. — Хорошие показатели и по жилому сектору: договор перезаключили 85 из 103 городских домовладений. Оставшиеся постепенно проводят эту работу".

По её словам, в Краснознаменске также в рамках профилактики замусоривания территории проведены два субботника — в городском парке и лесном массиве по улице Связистов. По итогам мероприятий вывезено более 30 кубометров отходов, убраны сухостойные поваленные деревья.

Напомним, в прошлом месяце Краснознаменск стал одним из числа подмосковных городов, в которых мероприятия по ликвидации мусора и благоустройству получили наиболее высокие оценки местных жителей.