Обязанности мэра Оренбурга будет временно исполнять его заместитель

Обязанности главы Оренбурга после задержания мэра Евгения Арапова будет исполнять его заместитель Сергей Николаев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан по подозрению в получении взятки после обнаружения в его служебном кабинете 4,2 млн руб. Помимо Арапова, был задержан и замглавы города Геннадий Борисов, вместе с которым, по версии следователей, градоначальник получил от гендиректора компании 600 тыс. руб. в обмен на помощь в строительстве и продаже недвижимости в Оренбурге.



Задержание Арапова в больнице

Как сообщил "РИА Новости" представитель городской администрации, Николаев будет исполнять обязанности мэра Оренбурга до окончания следствия по данному делу.

"Окончательную точку по этому вопросу поставят следствие и суд. Ведь еще нужно доказать виновность Арапова", — пояснил собеседник агентства.