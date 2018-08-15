Путин посетит свадьбу главы австрийского МИД

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Бракосочетание пройдёт 18 августа в Германии.

"Да, заедет по дороге в Берлин", — ответил "РИА Новости" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу во время его визита в Вену в начале июля. Теперь же российский лидер планирует поездку в Берлин.

"Мы заедем и поздравим", — сказал помощник Путина.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, предстоящая поездка президента РФ в Берлин связана с запланированной встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики.



Владимир Путин и Ангела Меркель