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Валюта не сменила курс на отпуск С сегодняшнего дня международные системы бронирования пересчитали цены на авиабилеты за границу из-за изменения курса евро по отношению к рублю. В туротрасли прогнозируют, что падение стоимости рубля отразятся и на цене путевок, однако начало более дешевого "бархатного сезона" сгладит негативный эффект скачков валюты для путешественников.
15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
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Новости
15.08.2018 17:38 Мск (19:38 Екб)
политика | В России | За рубежом
Путин посетит свадьбу главы австрийского МИД
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Карин Кнайсль (2018) | Фото: www.hochschule-heiligenkreuz.at

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Бракосочетание пройдёт 18 августа в Германии.

"Да, заедет по дороге в Берлин", — ответил "РИА Новости" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу во время его визита в Вену в начале июля. Теперь же российский лидер планирует поездку в Берлин.

"Мы заедем и поздравим", — сказал помощник Путина.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, предстоящая поездка президента РФ в Берлин связана с запланированной встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики.

(2017)|Фото: ТАСС
Владимир Путин и Ангела Меркель

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15.08.2018 17:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:38 Екб

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Путин посетит свадьбу главы австрийского МИД
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