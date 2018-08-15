Челябинские депутаты помогут погасить ипотечный долг, доставшийся трем детям после смерти матери

Челябинские депутаты окажут помощь семье, которая может оказаться на улице из-за долга по ипотеке умершей матери. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании фракции "Единая Россия" Законодательного Собрания области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутаты приняли решение о сборе средств для погашения долга семьи Березиных по ипотеке. Для сбора средств будет использоваться Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Партии. После сбора необходимой суммы будет подписано мировое соглашение с банком.

Напомним, женщина умерла в 2015 году, оставив троих детей и ипотеку на квартиру. С мужем, отцом детей, они находились в разводе. По решению суда взыскана задолженность по ипотечному договору и обращено взыскание на квартиру. Сумма долга несовершеннолетних детей с процентами и неустойкой составляет 947 тыс. рублей. Отец троих детей 13, 6 и 5 лет обжаловал решение в областной суд и обратился к уполномоченному по правам человека.