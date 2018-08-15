Тюменскому инвалиду пришлось ползти по лестнице в офис банка "Открытие", чтобы получить деньги

В Тюмени пенсионеру-инвалиду пришлось самостоятельно подняться по лестнице в банк "Открытие", чтобы получить услугу, передает корреспондент Накануне.RU.

14 августа в сети появился ролик, на котором тюменский инвалид вползает по лестнице в офис банка "Открытие", чтобы получить услугу, потому что иного способа попасть внутрь у него нет: пандус отсутствует, а кнопка вызова человека, который мог бы ему помочь, не работает.

Прокуратура начала проверку ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.