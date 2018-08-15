Япония создаёт сеть миниспутников для слежки за китайским флотом

Японское правительство задумало обзавестись отдельной группировкой миниспутников для наблюдения за активностью кораблей ВМС НОАК в Южно-Китайском море и над островами Дяоюдао (Сэнкаку). Японское издание "Санкэй симбун" отмечает, что стоимость каждого такого спутника составит сотни миллионов иен.

Подобные спутники используются в гражданских целях, например, для мониторинга стихийных бедствий. Каждый из них сможет осуществлять съёмку только раз в день.

Но несколько десятков спутников смогут осуществлять наблюдение непрерывно. Таким образом Япония намерена следить за кораблями ВМС НОАК, выходящими из портов.

Напомним, в прошлом году Япония рекордно увеличивала бюджет своих Сил самообороны, сделав ставку на развитие средств поражения большой дальности.