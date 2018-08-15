Пермяки хотят назвать улицу в честь Эдуарда Успенского

В Перми начался сбор подписей под обращением к мэру города и губернатору Пермского края о присвоении одной из улиц столицы Прикамья имени детского писателя Эдуарда Успенского. Кампанию инициировали журналисты краевой газеты "звезда", передает корреспондент Накануне.RU.

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Писатель, напомним, скончался сегодня ночью в Москве. Пермяки ежегодно празднуют день рождения Чебурашки, а местный ТЮЗ несколько лет с аншлагом показывает постановку 'Каникулы в лукоморье' по мотивам сказки Успенского. Авторы петиции считают, что наследием писателя в Перми должна стать и одна из улиц.

"Давайте вместе приложим усилия к тому, чтобы увековечить память о прекрасном писателе и замечательном человеке, и отдадим дань уважения от имени всех жителей Пермского края", - обращаются авторы петиции.

Пока что под ней подписались 57 человек.