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15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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В Тюмени по вине бывшего сотрудника "Сбербанка" 15 человек потеряли 98 миллионов
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

37-летний тюменец Руслан Полковников отправится в колонию за мошенничество: он "заработал" 98 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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В 2010 г. Полковников, работая в отделе экономической безопасности "Сбербанка", решил заняться финансовыми операциями на фондовом рынке. Для этого он использовал деньги знакомых. После серии сделок он остался серьезно должен, и в феврале 2012 г. уволился из банка.

Понимая, что не может платить по счетам, тюменец решил "заработать". Он предлагал знакомым давать ему деньги, заключая договоры займа, и обещал платить прибыль в сумме 3 – 10% ежемесячно. Изначально "вкладчики" получали деньги, увеличивали суммы инвестиций и советовали своим друзьям обращаться к Полковникову, но вскоре выплаты прекратились.

В числе пострадавших была и сотрудница "Сбербанка" Лариса Кукулеско. Она в августе 2015 г. взяла в "Сбербанке" в кредит 2,6 млн руб., отдав 1,6 млн руб. Полковникову. Он обещал вернуть займ до 26 августа 2016 г., вносить деньги по кредитному договору и выплатить Кукулеско вознаграждение за пользование деньгами, но обманул ее. Мошенник заплатил ей только 60 тыс. руб. в качестве процентов.

(2004)|Фото: photos.reuters.com

Женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда она о своей проблеме рассказала одному из тюменских СМИ. Прокуратура области провела проверку и в июне 2016 г. было возбуждено уголовное дело. Впоследствии появились аналогичные материалы и по заявлениям других пострадавших. Позже все дела объединили в одно производство.

Потерпевшими стали 15 жителей области. В мае2012 – мае 2016 гг. Полковников причинил им в 98 млн. руб. В сентябре 2016 г. его объявили в розыск. В апреле 2017 г. он был задержан и арестован. В августе того же года его отпустили под подписку о невыезде.

Полковникову получил чытыре года свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены девять исков, в том числе и Кукулеско, на 64 млн руб. Суд сохранил арест автомобиля, квартиры, доли в квартире и снегоболотохода. Полковников взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу.

Другие новости по темам: Руслан Полковников, Людмила Кукулеско, фондовый рынок, мошенничество
15.08.2018 16:08 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
18:08 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.06.2016 14:58 Мск
Тюменка пожаловалась на незаконно оформленный на нее кредит в 2,6 миллиона: возбуждено уголовное дело








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В Тюмени по вине бывшего сотрудника "Сбербанка" 15 человек потеряли 98 миллионов
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