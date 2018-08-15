В Тюмени по вине бывшего сотрудника "Сбербанка" 15 человек потеряли 98 миллионов

37-летний тюменец Руслан Полковников отправится в колонию за мошенничество: он "заработал" 98 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В 2010 г. Полковников, работая в отделе экономической безопасности "Сбербанка", решил заняться финансовыми операциями на фондовом рынке. Для этого он использовал деньги знакомых. После серии сделок он остался серьезно должен, и в феврале 2012 г. уволился из банка.

Понимая, что не может платить по счетам, тюменец решил "заработать". Он предлагал знакомым давать ему деньги, заключая договоры займа, и обещал платить прибыль в сумме 3 – 10% ежемесячно. Изначально "вкладчики" получали деньги, увеличивали суммы инвестиций и советовали своим друзьям обращаться к Полковникову, но вскоре выплаты прекратились.

В числе пострадавших была и сотрудница "Сбербанка" Лариса Кукулеско. Она в августе 2015 г. взяла в "Сбербанке" в кредит 2,6 млн руб., отдав 1,6 млн руб. Полковникову. Он обещал вернуть займ до 26 августа 2016 г., вносить деньги по кредитному договору и выплатить Кукулеско вознаграждение за пользование деньгами, но обманул ее. Мошенник заплатил ей только 60 тыс. руб. в качестве процентов.

Женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда она о своей проблеме рассказала одному из тюменских СМИ. Прокуратура области провела проверку и в июне 2016 г. было возбуждено уголовное дело. Впоследствии появились аналогичные материалы и по заявлениям других пострадавших. Позже все дела объединили в одно производство.

Потерпевшими стали 15 жителей области. В мае2012 – мае 2016 гг. Полковников причинил им в 98 млн. руб. В сентябре 2016 г. его объявили в розыск. В апреле 2017 г. он был задержан и арестован. В августе того же года его отпустили под подписку о невыезде.

Полковникову получил чытыре года свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены девять исков, в том числе и Кукулеско, на 64 млн руб. Суд сохранил арест автомобиля, квартиры, доли в квартире и снегоболотохода. Полковников взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу.