В Екатеринбурге три сквера могут получить статус охраняемой природной территории

В Екатеринбурге проведут экологическое обследование трёх скверов в целях возможного придания статуса особо охраняемой природной территории. Сумма вопроса - 293 тыс.руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно документации, которая опубликован на сайте единого портала госзакупок, в список входят три территории: сквер им. Джавархалала Неру, сквер ЮНЕСКО и сквер по улице Клары Цеткин. В стоимость включены консультативные услуги в области окружающей среды

Будут изучены характеристика состояния окружающей среды: геологическое строение, рельеф и почвы; климатические особенности, а также оценка природоохранной значимости территории: редкие и исчезающие таксоны растений и животных.

"Будут сделаны выводы на наличие в границах: участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность", - сообщается в документе