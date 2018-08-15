Следователи назвали виновного в сходе вагонов грузового поезда на свердловской станции Билимбай

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование уголовного дела по факту схода с рельсов 20-ти вагонов грузового поезда в районе станции Билимбай в Свердловской области. В случившейся ситуации обвиняют главного инженера коммерческой организации, он нарушил требования безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следователей, подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обратился к следствию с ходатайством о применении к нему меры уголовно-правового характера. Уголовное дело с ходатайством следователя о прекращении преследования подозреваемого и назначении ему штрафа передано в суд.

Напомним, что инцидент случился вечером 26 марта. На путях необщего пользования, примыкающих к станции Билимбай, произошел самопроизвольный уход груженых щебнем вагонов. В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами (21 вагон), с последующим сходом 10 вагонов. ОАО "РЖД" и иным коммерческим организациям был причинен ущерб на сумму свыше 11 млн руб. Этот ущерб в полном объеме возместил работодатель подозреваемого.