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15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
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Следователи назвали виновного в сходе вагонов грузового поезда на свердловской станции Билимбай
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Билимбай (2018) | Фото: Уральское следственное управление на транспорте

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование уголовного дела по факту схода с рельсов 20-ти вагонов грузового поезда в районе станции Билимбай в Свердловской области. В случившейся ситуации обвиняют главного инженера коммерческой организации, он нарушил требования безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.
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По данным следователей, подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обратился к следствию с ходатайством о применении к нему меры уголовно-правового характера. Уголовное дело с ходатайством следователя о прекращении преследования подозреваемого и назначении ему штрафа передано в суд.

Напомним, что инцидент случился вечером 26 марта. На путях необщего пользования, примыкающих к станции Билимбай, произошел самопроизвольный уход груженых щебнем вагонов. В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами (21 вагон), с последующим сходом 10 вагонов. ОАО "РЖД" и иным коммерческим организациям был причинен ущерб на сумму свыше 11 млн руб. Этот ущерб в полном объеме возместил работодатель подозреваемого.

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15.08.2018 15:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:53 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.03.2018 12:09 Мск
На свердловской станции Билимбай, где произошел сход вагонов, завершены восстановительные работы

Ранее 27.03.2018 07:43 Мск
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Ранее 27.03.2018 03:23 Мск
В Первоуральске ликвидируют последствия схода вагонов со щебнем








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Следователи назвали виновного в сходе вагонов грузового поезда на свердловской станции Билимбай
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