В Екатеринбурге вынесен приговор экс-полицейской, покупавшей наркотики за "биткоины"

Молодая жительница Екатеринбурга осуждена за незаконное приобретение наркотиков за "биткоины". Ее отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 19 мая этого года девушка заказала в интернете у неизвестного наркотическое средство, чтобы затем употребить. В качестве оплаты зелья она сделала электронный платеж в виде криптовалюты "биткоин" в размере, эквивалентном 1 тыс. 650 руб.

В тот же день, следуя указаниям дилера, наркоманка забрала запрещенное вещество из тайника в лесу и часть употребила возле водоема в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Оставшуюся часть сотрудники полиции нашли в бардачке автомобиля девушки.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в качестве отягчающего обстоятельства суд учел тот факт, что обвиняемая на момент совершения преступления была действующим участковым уполномоченным отдела полиции. Из органов внутренних дел ее уволили 22 мая.

Верх-Исетский районный суд вынес свой приговор: экс-полицейской назначен 1 год и 3 месяца лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в исправительной колонии общего режима.

"Выявили данную нерадивую сотрудницу полицейские из патрульно-постовой службы в ходе патрулирования вверенной территории весной нынешнего года. В течение трех суток горе-участковая была с позором изгнана из системы МВД - уволена по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. А теперь она еще и понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности за формализм в воспитании личного состава привлечены ее трое непосредственных руководителей. Итог судебного разбирательства будет доведен до личного состава Свердловского гарнизона полиции в рамках служебной подготовки с целью профилактики подобного рода ЧП", - прокомментировал Накануне.RU приговор официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.