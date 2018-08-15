Маргарита Павлова предлагает банку реструктуризировать ипотечный долг, доставшийся трем детям после смерти матери

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова предлагает Сбербанку реструктуризировать ипотечный долг, доставший трем детям после смерти матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, женщина умерла в 2015 году, оставив троих детей и ипотеку на квартиру. С мужем, отцом детей, они находились в разводе. По решению суда взыскана задолженность по ипотечному договору и обращено взыскание на квартиру. Сумма долга несовершеннолетних детей составляет около 850 тыс. рублей (основной долг), общая сумма долга с процентами и неустойкой 947 тыс. рублей. Отец детей обжаловал решение в областной суд и обратился к уполномоченному по правам человека.

"Мы работаем точечно с такими семьями. В данном случае, возможно попросить отсрочку об исполнении судебного решения сроком от 3 до 5 лет. Можно также с банком договориться о реструктуризации долга. Мы приступаем к ведению переговоров со Сбербанком. Отец детей готов выплачивать долг банку", - рассказала Маргарита Павлова.

Омбудсмен рассказала, что к ней поступают звонки от неравнодушных граждан, которые предлагают собственные финансовые средства для погашения долга.

Юрист Вячеслав Курилин добавил, что в случае, если кредитор не согласится на мирное урегулирование спора, путем постепенного погашения долга, будет обращение в Арбитражный суд с заявлением о введении процедуры реструктуризации долга.