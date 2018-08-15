Уткин раскрыл сумму гонорара за один матч ЧМ-2018 на Первом канале

Футбольный комментатор Василий Уткин получил от Первого канала 783 тысяч рублей в качестве гонорара за репортаж матча Чемпионата мира-2018.

В Facebook он сообщил, что все заработанные средства получит фонд "Выход".

Уткин комментировал матч группы B Португалия – Испания. После этого репортажа, не указывая причин, он заявил, что больше не будет вести трансляции матчей ЧМ.

Ранее Первый канал прояснил ситуацию с бывшим главным тренером сборной России по футболу Леонидом Слуцким, который также комментировал на канале матчи ЧМ-2018.

Напомним, о прекращении работы на телевидении Слуцкий сам заявил во время репортажа с матчаРоссия - Египет.