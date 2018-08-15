В Югре может появиться компания для управления имущественным комплексом "Завода МДФ"

Вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев провел заседание рабочей группы, посвященное разрешению кризиса завода МДФ. Он предложил создать специальную рабочую компанию, которая займется управлением имущественным комплексом предприятия, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

20 августа департамент промышленности сформирует портфель проекта. Его ключевыми компонентами стали разработка инвестиционного проекта создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства на базе завода и использования лесосырьевого ресурса. Также туда вошли создание на существующей площадке индустриального парка и трудоустройство работников, которые покинули завод.

Формируется проектная команда в составе представители всех необходимых ведомств и институтов развития. Вскоре будет законсервировано оборудование, обеспечивающее площадку водой, теплом и электроэнергией. Идут оценка рыночной стоимости имущественного комплекса и переговоры с заинтересованными инвесторами, которые, по словам Забозлаева "считают экономику" и рассматривают варианты своего участия в развитии проекта.

На заседании рабочей группы также был рассмотрен механизм распоряжения имущественным комплексом, разработанный фондом развития Югры совместно с профильными ведомствами. Для эффективного использования площадки генеральный директор фонда Роман Генкель предложил создать отдельную компанию. Она будет управлять имущественным комплексом завода и подготовкой документов для аттестации индустриального парка в Минпромторге России. В случае модернизации объектов инфраструктуры возможна компенсация части расходов из федерального бюджета.

Он также отметил, что обособленная управляющая компания сможет самостоятельно привлекать инвесторов для локализации, развития имущественного комплекса парка и в перспективе рассматриваться как объект продажи. Инициативу вскоре вынесут на рассмотрение проектного комитета Югры.