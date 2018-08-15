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15.08.2018
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
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Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
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В Югре может появиться компания для управления имущественным комплексом "Завода МДФ"
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Завод МДФ, Мортка, лесная промышленность (2017) | Фото: zmdf.ru

Вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев провел заседание рабочей группы, посвященное разрешению кризиса завода МДФ. Он предложил создать специальную рабочую компанию, которая займется управлением имущественным комплексом предприятия, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

20 августа департамент промышленности сформирует портфель проекта. Его ключевыми компонентами стали разработка инвестиционного проекта создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства на базе завода и использования лесосырьевого ресурса. Также туда вошли создание на существующей площадке индустриального парка и трудоустройство работников, которые покинули завод.

Формируется проектная команда в составе представители всех необходимых ведомств и институтов развития. Вскоре будет законсервировано оборудование, обеспечивающее площадку водой, теплом и электроэнергией. Идут оценка рыночной стоимости имущественного комплекса и переговоры с заинтересованными инвесторами, которые, по словам Забозлаева "считают экономику" и рассматривают варианты своего участия в развитии проекта.

Завод МДФ, Наталья Комарова(2018)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

На заседании рабочей группы также был рассмотрен механизм распоряжения имущественным комплексом, разработанный фондом развития Югры совместно с профильными ведомствами. Для эффективного использования площадки генеральный директор фонда Роман Генкель предложил создать отдельную компанию. Она будет управлять имущественным комплексом завода и подготовкой документов для аттестации индустриального парка в Минпромторге России. В случае модернизации объектов инфраструктуры возможна компенсация части расходов из федерального бюджета.

Он также отметил, что обособленная управляющая компания сможет самостоятельно привлекать инвесторов для локализации, развития имущественного комплекса парка и в перспективе рассматриваться как объект продажи. Инициативу вскоре вынесут на рассмотрение проектного комитета Югры.

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В Югре может появиться компания для управления имущественным комплексом "Завода МДФ"
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