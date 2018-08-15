В Кургане будут судить экстремиста, который писал на заборе националистические надписи

В Кургане будут судить 31-летнего экстремиста.

Установлено, что в январе прошлого года он в Западном районе города аэрозольным баллончиком написал на металлическом заборе одного из домов надписи экстремистского характера, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию уголовного дела. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.