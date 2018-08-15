В Екатеринбурге закрыли часть скандальной овощебазы №4

Судебные приставы запретили продовольственной базе №4 эксплуатировать часть здания рынка на улице Завокзальной в Екатеринбурге. Объект опечатали, так как на него не было разрешительных документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В феврале 2018 года суд удовлетворил требования прокуратуры по поводу запрета эксплуатации здания овощебазы до получения соответствующего разрешения. Здание является объектом незавершенного строительства, его признали незаконным.

"Принимая данное решение, суд указал, что возможность эксплуатации здания без проверки соответствия его градостроительным, строительным, противопожарным, санитарным и иным нормам и правилам, осуществляемой при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, создает угрозу безопасности людей", - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако в нарушение всех правил владелец организации сдал в аренду первый этаж строящегося здания для осуществления предпринимательской деятельности. Сегодня приставы начали процедуру принудительного исполнения судебного решения.

Напомним, овощебаза №4 часто оказывается в центре скандала: в 2016 году по делу о покушении на мошенничество был задержан топ-менеджер овощебазы Иван Обухов, а позже там произошел вооруженный конфликт со стрельбой. Из-за убийств, связанных с этой овощебазой, отбывает срок бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев.