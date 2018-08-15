Южноуральские семьи распорядились средствами материнского капитала на сумму в 3,9 млрд рублей

За первое полугодие 2018 года в Челябинской области было выдано 8,4 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал, положительное решение о распоряжении этими средствами было вынесено по 9,7 тыс. заявлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Пенсионного фонда на Южном Урале.

Основные тенденции по использованию средств заявителями остались прежними – как правило деньги семьи планируют тратить на улучшение жилищных условий. За январь – июнь было удовлетворено 9,2 тыс. таких обращений на сумму в 3,88 млрд. рублей. В целом 1,9 тыс. семей либо приобрели новое жилье, либо направили средства на строительство, либо компенсировали понесенные затраты по ранее построенному жилью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что еще 7,3 тыс. семей в Челябинской области использовали средства материнского капитала для погашения кредитов и займов, включая уплату первого взноса по ипотеке.

365 заявлений было подано в ПФР Челябинской области от родителей на использование средств на оплату обучения, либо содержания детей в образовательных учреждениях. Еще 18 семей воспользовались нововведением 2018 года и оплатили материнским капиталом дошкольное образование, за первое полугодие доля таких распоряжений в общей массе составила 4,9%.

С начала действия программы по поддержке семей после рождения второго ребенка на данные цели на Южном Урале был направлен 71 млрд рублей, количество выданных в Челябинской области сертификатов составило 234 тыс.