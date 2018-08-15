В Екатеринбурге начали печатать бюллетени для выборов депутатов городской думы

Сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге стартовал процесс печати бюллетеней для голосования на выборах депутатов городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии города, всего к предстоящим выборам планируется изготовить свыше 1,5 млн бюллетеней, в том числе 18 видов по единому округу и 18 видов - по одномандатным округам. Документы предусматривают сразу несколько способов защиты, исключающих возможность их копирования и размножения вне авторизованной типографии.

Так, по единому округу они содержат фиолетовую защитную сетку, а по одномандатным округам - розовую, что, помимо прочего, позволит различать их наблюдателям при общественном контроле в день голосования. Изготовлением бюллетеней занимается АО "Печатный дом "Формат", наделенное таким правом на уровне Правительства России.

Напомним, выборы депутатов Екатеринбургской городской думы пройдут 9 сентября 2018 года.