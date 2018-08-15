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15.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
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В Екатеринбурге начали печатать бюллетени для выборов депутатов городской думы
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праймериз Единой России избирательный участок голосование (2018) | Фото:Накануне.RU

Сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге стартовал процесс печати бюллетеней для голосования на выборах депутатов городской думы.
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Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии города, всего к предстоящим выборам планируется изготовить свыше 1,5 млн бюллетеней, в том числе 18 видов по единому округу и 18 видов - по одномандатным округам. Документы предусматривают сразу несколько способов защиты, исключающих возможность их копирования и размножения вне авторизованной типографии.

Так, по единому округу они содержат фиолетовую защитную сетку, а по одномандатным округам - розовую, что, помимо прочего, позволит различать их наблюдателям при общественном контроле в день голосования. Изготовлением бюллетеней занимается АО "Печатный дом "Формат", наделенное таким правом на уровне Правительства России.

Напомним, выборы депутатов Екатеринбургской городской думы пройдут 9 сентября 2018 года.

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15.08.2018 14:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:54 Екб

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В Екатеринбурге начали печатать бюллетени для выборов депутатов городской думы
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