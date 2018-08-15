В Москве после задержания на вокзале преподавателя ВШЭ наказали шестерых полицейских‍

Шесть полицейских привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского на Ярославском вокзале в Москве.

Об инциденте Бродский написал в Facebook в начале августа. По его словам, сотрудники правоохранительных органов без объяснения причин забрали у него документы и отвели в отделение полиции. Там полицейские его заставили разблокировать телефон, а затем раздеться, утверждая, что "вытрясут из него все, что нужно". После этого преподавателя ВШЭ отпустили со словами "сам понимаешь, такая работа", рассказывал Бродский.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО), полицейские, участвовавшие в задержании, предупреждены о неполном служебной соответствии.

Заместителю начальника дежурной части объявлен выговор. Материалы служебной проверки МВД передало в Следственный комитет.

В июле в Екатеринбурге направили в суд уголовное дело высокопоставленного полицейского, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Силовики, ради искусственного создания показателей в работе, организовали и провели оперативно-розыскные мероприятия с нарушениями закона.